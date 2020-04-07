В Уфе скончалась пожилая пациентка с коронавирусом
В воскресенье в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе умерла 80-летняя пациентка, заразившаяся коронавирусной инфекцией. Об это сообщил в своем Instagram глава региона Радий Хабиров.
Женщина более 2 месяцев лечилась от обширного ишемического инсульта и сахарного диабета, имела несколько хронических заболеваний, гнойный процесс, серьезную пневмонию и перенесла ампутацию бедра.
Причиной смерти пожилой пациентки в Уфе стал отек головного мозга из-за инфаркта и поражения сосудов. Сегодня врачи установили, что пациентка была носителем коронавирусной инфекции.
- Необходимо понимать, что в данном случае коронавирус не был причиной смерти, однако в подобной ситуации соответствующие службы обязаны принимать исключительные меры безопасности, к которым мы просим всех отнестись с пониманием. Все необходимые исследования были проведены. Все, кто мог иметь контакты с этой пациенткой, – обязаны оставаться в РКБ на карантине. Соболезную родным и близким, - сообщил глава субъекта.
Он отметил, что диагноз коронавирус поставили еще одной больной в Уфе, женщина недавно вернулась из Турции. Ее состояние оценивают как стабильное и не тяжелое. Ранее заболевший инфекцией местный житель уже выписан из больницы.
- Наша главная задача –соблюдать режим изоляции и продолжать готовить сферу здравоохранения к максимальной нагрузке, - заключил Радий Хабиров.
Сайт kp.ru писал, что количество заболевших коронавирусом в РФ на 7 апреля составляет 6351 человек, за минувшие сутки число увеличилось на 941.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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