В Уфе скончалась пожилая пациентка с коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T10:09:39+03:00

В воскресенье в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе умерла 80-летняя пациентка, заразившаяся коронавирусной инфекцией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В воскресенье в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе умерла 80-летняя пациентка, заразившаяся коронавирусной инфекцией. Об это сообщил в своем Instagram глава региона Радий Хабиров.

Женщина более 2 месяцев лечилась от обширного ишемического инсульта и сахарного диабета, имела несколько хронических заболеваний, гнойный процесс, серьезную пневмонию и перенесла ампутацию бедра.

Причиной смерти пожилой пациентки в Уфе стал отек головного мозга из-за инфаркта и поражения сосудов. Сегодня врачи установили, что пациентка была носителем коронавирусной инфекции.

- Необходимо понимать, что в данном случае коронавирус не был причиной смерти, однако в подобной ситуации соответствующие службы обязаны принимать исключительные меры безопасности, к которым мы просим всех отнестись с пониманием. Все необходимые исследования были проведены. Все, кто мог иметь контакты с этой пациенткой, – обязаны оставаться в РКБ на карантине. Соболезную родным и близким, - сообщил глава субъекта.

Он отметил, что диагноз коронавирус поставили еще одной больной в Уфе, женщина недавно вернулась из Турции. Ее состояние оценивают как стабильное и не тяжелое. Ранее заболевший инфекцией местный житель уже выписан из больницы.

- Наша главная задача –соблюдать режим изоляции и продолжать готовить сферу здравоохранения к максимальной нагрузке, - заключил Радий Хабиров.

Сайт kp.ru писал, что количество заболевших коронавирусом в РФ на 7 апреля составляет 6351 человек, за минувшие сутки число увеличилось на 941.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU