Роструд объяснил, как будут начислять зарплату с 4 по 30 апреля

7 Апр 2020 2020-04-07T15:20:39+03:00

Тем, кто работает сдельно, должны выплатить вознаграждение в соответствии с локальным нормативным актом работодателя Фото: Олег УКЛАДОВ

Выход на смену в нерабочие дни оплачивается в обычном порядке, без дополнительных выплат

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Россияне, которые продолжат работать в период самоизоляции с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, без дополнительных выплат и повышенных ставок. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

"Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере", — пояснили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что даже если ваша организация временно приостановила работу, оклад сохраняется, передает РИА Новости. Тем же, кто работает сдельно, должны выплатить вознаграждение, размер которого определяется локальным нормативным актом.

Сайт kp.ru писал, что еще сотрудник не хочет выполнять рабочие обязанности в период с 4 по 30 апреля, а работодатель его заставляет, то можно обратиться с жалобой в Федеральную службу по труду и занятости.

Ранее президент России Владимир Путин сначала объявил нерабочей неделю, начиная с 30 марта и вплоть до 3 апреля. А потом продлил этот режим вплоть до конца месяца. Это должно замедлить распространение на территории страны коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным, в России выявили 7497 больных коронавирусом. 5181 из них в Москве. 58 человек скончались, а 494 - выздоровели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770476" frameborder="0"></iframe> Путин продлил выходные в России до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU