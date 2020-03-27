Двойной оплаты не будет: Минтруд дал разъяснения про заработок в нерабочую неделю

Следующая неделя — с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. В дополнение к указу президента Минтруд на своем сайте дал пояснения — слишком много было вопросов о том, как конкретно будет применяться это нововведение.

ЗАРПЛАТА НЕ ИЗМЕНИТСЯ

Первым делом Минтруд объяснил: «Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам». То есть, сидишь дома — получаешь, как если бы работал.

А ЕСЛИ У МЕНЯ ОТПУСК?

«Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается», пояснили в Минтруда.

ШЕФ ЗАСТАВЛЯЕТ ВЫЙТИ НА РАБОТУ — МОГУ ПОТРЕБОВАТЬ ДВОЙНУЮ ОПЛАТУ?

Увы, нет. «Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере», говорится на сайте Минтруда. Корреспондент «Комсомолки» усомнился в этом, ведь раньше многие эксперты по трудовому праву утверждали, что работа в нерабочий день должна предусматривать согласие работника и оплачиваться в двойном размере.

«Получается, что и если дома сидишь, и если работаешь, то получаешь одинаково?» - такой уточняющий вопрос задал ваш автор. И получил ответ: «Да».

При этом в Минтруде отметили, что работник вправе отказаться работать в эти дни. А если его будут принуждать, то он может обратиться с жалобой на работодателя в Федеральную службу по труду и занятости. Это можно сделать и по интернету.

А ГАЗЕТЫ ВЫХОДИТЬ БУДУТ?

Конечно, будут. И органы власти будут работать. Просто многие сотрудники переводятся на удаленный режим: дома с ноутбука. Главное, чтобы интернет не подводил. Но и в этом случае часть сотрудников может быть вовсе освобождена от работы — на усмотрение руководства организации. Вот что говорится в разъяснениях Минтруда. «Руководители федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также руководители организаций, осуществляющих производство и выпуск СМИ, самостоятельно определяют численность служащих и работников, которые будут обеспечивать функционирование этих органов (организаций), включая возможность работы дистанционно, а также численность служащих и работников, для которых вводятся нерабочие дни».

НА КОГО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ УКАЗ О НЕРАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ

- Медучреждения и аптеки, организации, обеспечивающие непрерывность их работы, а также органы соцобслуживания;

- Непрерывно действующие предприятия, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. Это энергетика, теплоснабжение, водоотчистка и водоотведение; опасные производства; организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения; предприятия атомной промышленности; строительные организации, приостановка которых создаст угрозу безопасности людей; предприятия агрокомплекса, занятые на весенних полевых работах.

- Организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

- Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в том числе предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарства, медицинские изделия, установки обеззараживания воздуха.

- Организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции.

- Организации в сфере обращения с отходами, предприятия ЖКХ, системы обеспечения нефтепродуктами.

- Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и их территориальные органы.

Полный текст рекомендаций минтруда.

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