Медведев призвал готовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал властей и население готовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил 7 апреля, во вторник на видеосовещании с представителями волонтерских центров «Единой России» по оказанию помощи россиянам в связи с пандемией коронавируса.
Глава партии «Единая Россия» отметил, что учитывая опыт других государств, Россия должны быть готова к любому сценария развития событий с распространением инфекции.
- Ситуация в разных субъектах отличается. Все мы надеемся на лучшее развитие событий, но они могут развивать по-иному. Надо готовиться всегда к более сложному развитию событий, мы с вами это понимаем, - добавил политик.
Ранее Дмитрий Медведев в своем обращении к жителям страны назвал коронавирусную инфекцию реальной угрозой человеческой цивилизации. Заместитель председателя российского Совбеза отметил, что одновременно с пандемией на ситуацию в государстве оказывает сильное влияние снижение курса рубля и экономические трудности.
По последним данным, за прошедшие сутки врачи диагностировали коронавирус у 1154 россиян. Общее число зараженных, таким образом, с начала распространения пандемии выросло до 7497 на территории страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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