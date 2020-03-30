2020-03-30T00:36:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации

Зампреда Совбеза России обратился к россиянам и попросил сидеть дома
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Медведев опубликовал своё обращение по вопросу коронавируса. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАССДмитрий Медведев опубликовал своё обращение по вопросу коронавируса. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Дмитрий Медведев опубликовал в своём Instagram обращение к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавируса.

- Сейчас многим может показаться, что происходящее - это какая-то игра, кино наподобие голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, - это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации, - сообщил Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности России отметил, что одновременно с пандемией коронавируса на ситуацию в стране оказывает влияние снижение курса рубля. При этом он напомнил, что Россия уже несколько раз за последние годы сталкивалась с подобными кризисными моментами, но не только восстанавливала экономическую ситуацию, а становилась сильнее, осваивая импортозамещение и другие антикризисные меры.

- Уверен, что мы так же достойно выйдем из сегодняшней ситуации. Но, очевидно, что часть решений придётся корректировать исходя из текущего положения дел, - заявил Медведев.

Он также добавил, что превыше экономических вопросов стоит здоровье людей и призвал россиян вместе справиться с распространением коронавируса, ответственно подойдя к вопросу самоизоляции. Зампредседателя Совбеза отметил, что неделя, объявленная ранее президентом выходной, не является "обычными каникулами", во время которых можно поехать на пикник и встретиться с друзьями, а также погулять по городу.

- Такой подход недопустим. Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости, - добавил Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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