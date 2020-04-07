2020-04-07T10:52:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 7 апреля 2020: 1154 человек заболели за сутки

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 7 апреля 2020 года
Поделиться:
Число новых случаев заражения растетЧисло новых случаев заражения растетФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ежедневная статистика Оперативного штаба по коронавирусу впервые превысила 1 тысячи подтвержденных пациентов COVID-2019 за сутки. По данным на 7 апреля, за последние 24 часа по стране выявили еще 1154 случая заражения инфекцией.

Новые пациенты зафиксированы в 43 регионах страны. В том числе впервые в Карачаево-Черкессии.

697 новых заболевших - суточные показатели по Москве. 69 человек с положительным тестом на «корону» в Санкт-Петербурге. 67 в Подмосковье. 32 в Брянской области. 29 - в Калининградской. По 19 - в Пензенской области, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском АО. 18 - в Ямало-Ненецком. 14 - в Ивановской области. 13 - в Дагестане. По 11 - в Коми, Волгоградской области, Краснодарском и Пермском краях. Новые зараженные есть в Тульской, Ростовской, Владимирской, Свердловской, Тюменской, Саратовской, Орловской, Ярославской, Калужской, Псковской, Омской, Белгородской, Иркутской, Кировской, Ульяновской и Челябинской областях, а также в Ингушетии, Чечне, Удмуртии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Башкирии, Северной Осетии, Крыму, Хабаровском и Приморском краях.

«За последние сутки в России зафиксировано 11 летальных исходов, - также сообщили в Оперативном штабе. - За сутки по стране полностью выздоровели 88 человек».

Общее число заболевших в России с начала эпидемии выросло до 7497. (Как минимум один пациент есть уже в 81 регионе из 85).

«За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека».

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

Москва на восьмой день всеобщего домашнего режима.Жители столицы остаются дома, на улицах людей практически нет

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Космонавт Сергей Прокопьев дал советы, как пережить самоизоляцию
Продление учебного года для 11-классников рассматривает Минпросвещения
Минпросвещения: ЕГЭ 2020 отменять не собираются
В России за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Состояние здоровья Бориса Джонсона: премьер не подключен к аппарату ИВЛ
Россияне стали чаще признавать себя банкротами
Губернатор Самарской области вернул выплаты ветеранам, отмененные в 2017 году
Курс рубля 7 апреля 2020 года: доллар и евро потеряли в цене
В Уфе скончалась пожилая пациентка с коронавирусом
В Краснодарском крае зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом
Арас Агаларов: уже к концу года стоимость нефти может подняться до 40 долларов за баррель
«Союзмультфильм» рассказал, какие мультики россияне смотрят на карантине
Коронавирус подозревается у 185 тысяч жителей России
Главврач спецбольницы в Коммунарке рассказал, сколько пациентов в реанимации
Арас Агаларов считает: пора выходить из карантина, но жёсткие антивирусные меры должны остаться
РЖД разместит пассажиров поездов с учетом дистанции в один метр
В МЧС рассказали, как защититься от коронавируса по возвращению с улицы
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 года составило 206 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 года составило 29 человек
Верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
Кабмин может увеличить размер ипотеки для обращения за кредитными каникулами
Трамп подписал указ о праве США добывать ресурсы на Луне
Названы профессии, которые никому не нужны из-за коронавируса
Антонов объяснил, почему россиян пока не эвакуируют из США
Советник Трампа предупреждал об опасности коронавируса для США еще в январе