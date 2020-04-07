Новые случаи заражения коронавирусом в России на 7 апреля 2020: 1154 человек заболели за сутки

Ежедневная статистика Оперативного штаба по коронавирусу впервые превысила 1 тысячи подтвержденных пациентов COVID-2019 за сутки. По данным на 7 апреля, за последние 24 часа по стране выявили еще 1154 случая заражения инфекцией.

Новые пациенты зафиксированы в 43 регионах страны. В том числе впервые в Карачаево-Черкессии.

697 новых заболевших - суточные показатели по Москве. 69 человек с положительным тестом на «корону» в Санкт-Петербурге. 67 в Подмосковье. 32 в Брянской области. 29 - в Калининградской. По 19 - в Пензенской области, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском АО. 18 - в Ямало-Ненецком. 14 - в Ивановской области. 13 - в Дагестане. По 11 - в Коми, Волгоградской области, Краснодарском и Пермском краях. Новые зараженные есть в Тульской, Ростовской, Владимирской, Свердловской, Тюменской, Саратовской, Орловской, Ярославской, Калужской, Псковской, Омской, Белгородской, Иркутской, Кировской, Ульяновской и Челябинской областях, а также в Ингушетии, Чечне, Удмуртии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Башкирии, Северной Осетии, Крыму, Хабаровском и Приморском краях.

«За последние сутки в России зафиксировано 11 летальных исходов, - также сообщили в Оперативном штабе. - За сутки по стране полностью выздоровели 88 человек».

Общее число заболевших в России с начала эпидемии выросло до 7497. (Как минимум один пациент есть уже в 81 регионе из 85).

«За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека».

Распространение коронавируса в мире: Хроника.