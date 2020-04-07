Мишустин сообщил о подготовке новых мерах по поддержки населения и бизнеса

7 Апр 2020 2020-04-07T15:28:41+03:00

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Правительство готовит новый пакет мер поддержки бизнеса и населения на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

О новом пакете мер глава кабмина рассказал во вторник, 7 апреля, в ходе встречи с представителями фракции «Справедливая Россия» в Госдуме.

Как сообщает ТАСС, Мишустин отметил, что пакет мер «охватывает широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей», а работа ведется в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным. Однако глава правительства не уточнил, какие именно шаги планируются.

Напомним, в понедельник, 6 апреля, правительство утвердило меры для устойчивого развития экономики. Кабмин предоставил отсрочку по налогам и продлило сроки сдачи деклараций до трех месяцев, а сроки сдачи других документов продлены на период до 20 дней до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU