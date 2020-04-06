2020-04-06T18:17:34+03:00
Экономика

Кабмин утвердил меры для устойчивого развития экономики

Правительство предоставило отсрочку по налогам и продлило сроки сдачи деклараций
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кабмин утвердил меры для устойчивого развития экономикиКабмин утвердил меры для устойчивого развития экономикиФото: Евгения ГУСЕВА
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Правительство утвердило меры для устойчивого развития экономики. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Документ предлагает ряд мер поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, которые столкнулись с проблемами в связи с распространение заболевания. В том числе речь идет об уплате налоговых платежей.

Так кабмин предоставило отсрочку по налогам и продлило сроки сдачи деклараций. В соответствии с принятыми мерами сроки представления налоговых деклараций и расчетов продлеваются на три месяца, а сроки сдачи других документов продлены на период до 20 дней до трех месяцев.

Сроки начала налоговых проверок также перенесены на 1 июня. Более того упрощен порядок представления отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до года.

Напомним, ранее Госдума одобрила законопроект об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов. Документ также устанавливает пониженные ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

ИСТОЧНИК KP.RU

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