Евросоюз соберет 15 миллиардов евро для борьбы с коронавирусом в мире
Страны ЕС намерены собрать пакет финансовой помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией во всем мире. Пакет должен составить примерно 15 миллиардов евро, заявила 7 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Мы столкнулись с серьезной эпидемией, инфекция уже просочилась во все страны без исключения. Ситуация может еще больше ухудшиться в ближайшее время. Через какое-то время страны Африки могут столкнуться с той же ситуацией, с которой уже столкнулась Европа. Именно поэтому мы намерены выделить большие средства на борьбу с коронавирусом, чтобы помочь странам со всем континентов мира, - заявила председатель Комиссии Евросоюза.
Собранные деньги ЕС направит на поддержку сферы здравоохранения и занятости в государствах, которые являются партнерами объединения. В первую очередь, это будут государства Африки.
По данным на вторник, во всех странах мира в сумме коронавирусной инфекцией заразились около 1,3 миллиона человек. Врачи за время эпидемии зафиксировали более 70 тысяч летальных исходов вируса.
В России за одни стуки медики выявили еще 1154 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случае заболевания увеличилось до 7497.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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