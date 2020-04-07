Евросоюз соберет 15 миллиардов евро для борьбы с коронавирусом в мире

7 Апр 2020 2020-04-07T17:05:38+03:00

Деньги, в первую очередь, направят на борьбу с заболеванием в Африке

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Страны ЕС намерены собрать пакет финансовой помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией во всем мире. Пакет должен составить примерно 15 миллиардов евро, заявила 7 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

- Мы столкнулись с серьезной эпидемией, инфекция уже просочилась во все страны без исключения. Ситуация может еще больше ухудшиться в ближайшее время. Через какое-то время страны Африки могут столкнуться с той же ситуацией, с которой уже столкнулась Европа. Именно поэтому мы намерены выделить большие средства на борьбу с коронавирусом, чтобы помочь странам со всем континентов мира, - заявила председатель Комиссии Евросоюза.

Собранные деньги ЕС направит на поддержку сферы здравоохранения и занятости в государствах, которые являются партнерами объединения. В первую очередь, это будут государства Африки.

По данным на вторник, во всех странах мира в сумме коронавирусной инфекцией заразились около 1,3 миллиона человек. Врачи за время эпидемии зафиксировали более 70 тысяч летальных исходов вируса.

В России за одни стуки медики выявили еще 1154 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случае заболевания увеличилось до 7497.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU