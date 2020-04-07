2020-04-07T20:21:32+03:00
Общество

Врач призвал чаще заниматься сексом в период карантина

Евгений Комаровский рассказал, к каким негативным последствиям может привести длительная самоизоляция
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Врач и телеведущий Евгений КомаровскийВрач и телеведущий Евгений КомаровскийФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Длительная самоизоляция может иметь множество негативных последствий и самое опасное - сокращение физические нагрузки. Об этом предупредил врач и телеведущий Евгений Комаровский и призвал чаще заниматься любыми доступными видами физической активности, в том числе и сексом.

«Убираете в доме. Двигайтесь как можно больше. Танцуйте, пойте, занимайтесь любовью каждый день, если есть силы, можете два раза в день», - посоветовал он.

Кроме того, Комаровский порекомендовал меньше есть и не пить алкоголь в чрезмерных количествах, а также использовать свободное время в период карантина для общения со своими.

«Ваши мамы и папы, которые прожили вместе по 30 лет, они уже очень сильно наговорились. Им очень тяжело друг с другом вдвоем», - отметил врач.

Ранее Комаровский объяснил, как обрабатывать одежду после похода в магазин и что делать, если вы принесли вирус в квартиру на одежде или обуви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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