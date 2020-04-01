Коронавирус в доме: доктор Комаровский объяснил, как обрабатывать одежду после похода в магазин

Светлана Лобода решила радовать подписчиков в соцсетях не только собственными селфи. В прямой эфир Инстаграма звезда пригласила популярного теледоктора, врача-педиатра Евгения Комаровского, который дал инструкции по выживанию в условиях пандемии коронавируса.

О масках

Комаровский уверен, что маски на улице может заменить двухметровая дистанция между людьми. Если вы ни к кому не приближаетесь, то маска не имеет смысла:

- Если вы сохраняете двухметровую дистанцию, вам ничего не угрожает. Медицинская маска нужна уже зараженному вирусом человеку, чтобы он не распространял его дальше. Другой вопрос, что это требование властей в разных странах. Однако, надо понимать: если вирус в воздухе, вы его вдохнете и заболеете – маска тут не поможет. Спасет только респиратор с определенным уровнем защиты. Но особенность этого вируса в том, что он передается не столько по воздуху, сколько через руки.

Как можно заразиться

Комаровский говорит, что сам по себе вирус, например, на одежде не опасен. Проблемы могут быть только в том случае, если «зараженными» руками дотронуться до слизистых оболочек.

- Не трогаешь лицо – риск снижается. А вот если прикоснуться «вирусной» рукой к носу, глазу или рту, можно заболеть. Поэтому тщательно мойте руки.

Как правильно раздеваться при возвращении домой

Как считает доктор Комаровский, перчатки, также как и маска, ничего не решают, ведь и в них можно прикоснуться к лицу или неправильно снять их:

- Перед входом в дом лучше иметь дезинфицирующие коврики. Хочу, чтобы вы понимали, когда нужно дезинфицировать одежду. Если ты терся о стены лифта или на тебя чихали и кашляли – только в этом случае нужна обработка. Если гуляли в одиночестве – не нужна. Лучше всего иметь несколько комплектов одежды. Сняли, закрыли на балконе на пару дней – и можете снова надевать. Если на солнце висит, достаточно двух часов. Солнце убивает все.

Проводить уборку лучше всего с отбеливателем. Но надевайте перчатки, когда убираетесь. Протерли хлоркой поверхность – не вытирайте сразу насухо, пусть постоит 10-15 минут..

Когда спадет эпидемия

Комаровский уверен, что с приходом жаркой погоды ситуация начнет меняться:

- Все станет понятно к середине мая, а к середине июня, на мой взгляд, должно более-менее стабилизироваться. В 2003 году бушевал другой коронавирус, и когда все ждали, что будет трындец, он закончился, так и не вырвавшись за пределы Китая. Потому что пришла жара. Там где жарко и солнце, вирус распространяется хуже.

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