В Москве при проведении земляных работ обнаружили авиабомбу времен ВОВ
При проведении земляных работ на юго-востоке Москвы обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны. На данный момент на месте работают специалисты-взрывотехники.
«Авиабомба, предположительно времен Великой Отечественной войны, обнаружена при земляных работах на юго-востоке Москвы», - приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
Он уточнил, что взрывотехники разминируют бомбу, после чего вывезут ее для утилизации.
Напомним, в январе этого года в немецком Дортмунде эвакуировали 14 тысяч местных жителей из-за бомб времен Второй мировой войны. Более того, на время эвакуации полностью прекращено железнодорожное. Власти города отметили, что несколько раз в год местные рабочие обнаруживают снаряд при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий.
Чуть позже бомба времен Второй мировой войны была обнаружена в центре Берлина. Однако тогда эвакуировать никого не стали, а только оцепили район, где проходило обезвреживание.
ИСТОЧНИК KP.RU