В Москве при проведении земляных работ обнаружили авиабомбу времен ВОВ

7 Апр 2020 2020-04-07T20:37:44+03:00

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При проведении земляных работ на юго-востоке Москвы обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны. На данный момент на месте работают специалисты-взрывотехники.

«Авиабомба, предположительно времен Великой Отечественной войны, обнаружена при земляных работах на юго-востоке Москвы», - приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

Он уточнил, что взрывотехники разминируют бомбу, после чего вывезут ее для утилизации.

Напомним, в январе этого года в немецком Дортмунде эвакуировали 14 тысяч местных жителей из-за бомб времен Второй мировой войны. Более того, на время эвакуации полностью прекращено железнодорожное. Власти города отметили, что несколько раз в год местные рабочие обнаруживают снаряд при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий.

Чуть позже бомба времен Второй мировой войны была обнаружена в центре Берлина. Однако тогда эвакуировать никого не стали, а только оцепили район, где проходило обезвреживание.

ИСТОЧНИК KP.RU