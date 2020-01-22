В центре Берлина нашли бомбу временем Второй мировой войны
В центре Берлина во вторник, 21 января была обнаружена бомба времен Второй мировой войны. По данным немецкой полиции, саперы ее уже обезвредили.
- Бомба времен Второй мировой войны обезврежена. Оцепление скоро будет снято, - сообщает полиции в своем аккаунте в Twitter.
Напомним, что сайт kp.ru писал ранее, об аналогичной находке. Ее сделали неподалеку от Центрального вокзала. Неразорвавшийся снаряд весом около полутора тонн саперы обезвредили не сразу.
Стоит отметить, что в Германии нередко находят «отголоски войны». Так, ранее сайт kp.ru сообщал, что в январе этого года в центре города Бохум на западе ФРГ нашли 500-килограмовую бомбу. До этого немецким саперам пришлось обезвреживать еще две: бомбы: одну в городе Хильдесхайм (Нижняя Саксония), а вторую – весом 1,8 тонны – во Франкфурте-на-Майне.
ИСТОЧНИК KP.RU