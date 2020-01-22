2020-01-22T03:25:45+03:00
В мире

В центре Берлина нашли бомбу временем Второй мировой войны

Саперы обезвредили опасную находку
Мария ИГНАТЬЕВА
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В центре Берлина нашли бомбу временем Второй мировой войныВ центре Берлина нашли бомбу временем Второй мировой войныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В центре Берлина во вторник, 21 января была обнаружена бомба времен Второй мировой войны. По данным немецкой полиции, саперы ее уже обезвредили.

- Бомба времен Второй мировой войны обезврежена. Оцепление скоро будет снято, - сообщает полиции в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее, об аналогичной находке. Ее сделали неподалеку от Центрального вокзала. Неразорвавшийся снаряд весом около полутора тонн саперы обезвредили не сразу.

Стоит отметить, что в Германии нередко находят «отголоски войны». Так, ранее сайт kp.ru сообщал, что в январе этого года в центре города Бохум на западе ФРГ нашли 500-килограмовую бомбу. До этого немецким саперам пришлось обезвреживать еще две: бомбы: одну в городе Хильдесхайм (Нижняя Саксония), а вторую – весом 1,8 тонны – во Франкфурте-на-Майне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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