Скворцова сообщила, что Россия идет по благоприятному сценарии развития коронавируса
Ситуация с развитием коронавируса COVID-19 в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев и благодаря принятым мерам наша страна смогла уйти от опасности роста заболеваемости по экспоненте. Такое заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
«Пока эпидемический процесс в Российской Федерации развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающий был исходно», - сказала глава ФМБА.
Как сообщал сайт kp.ru, Скворцова рассказала о прогнозах дальнейшего развития ситуации в стране. По ее словам, России осталось 10-14 дней до достижения «плато» по коронавирусной инфекции, но потом наша страна пойдет в обратную сторону. Однако она отметила, что это будет возможно только если население нашей страны будет «также рационально себя вести»
ИСТОЧНИК KP.RU
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