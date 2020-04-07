Скворцова: России осталось 10-14 дней до «плато» по коронавирусу

7 Апр 2020 2020-04-07T21:45:46+03:00

Глава ФМБА сообщила, что наша страна ушла от опасности роста заболевания по экспоненте

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России осталось 10-14 дней до достижения «плато» по коронавирусу COVID-19, после чего наша страна пойдет в обратную сторону. Так считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«По данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы какое-то время продержимся на плато и пойдём в обратную сторону, то есть фактически процесс напоминает синусоиду» - сказала она в эфире канала Россия 24.

Она отметила, что Россия опирались на ошибки других стран и меры, которые были приняты российскими властями в борьбе против коронавируса, привели к тому, что наша страна смогла уйти от опасности роста по экспоненте.

При этом Скворцова подчеркнула, что прогноз о скором выходе на плато будет реален только, «если мы будем также рационально себя вести», что касается всего населения – «от детей до старших возрастных групп».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предупредил, что пик по коронавирусу в нашей стране еще не пройден и отметил, что в данной ситуации крайне важно учиться на чужих ошибках

ИСТОЧНИК KP.RU