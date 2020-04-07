2020-04-07T21:19:14+03:00
Наука

Жители земли наблюдаю Суперлуние 7 апреля

В следующий раз такое явление мы сможем увидеть только в ноябре 2034 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Жители земли наблюдаю Суперлуние 7 апреляЖители земли наблюдаю Суперлуние 7 апреляФото: REUTERS
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Во вторник, 7 апреля, в 21:20 по московскому времени начнется главное Суперлуние 2020 года. Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию этого астрономического явления.

Зрители могут увидеть Луну на максимально близком расстоянии - в 356908 километрах от нашей планеты. Видимый диаметр составит 33 минуты 29 секунд, что около половины градуса. На следующий день, 8 апреля, наступит полноценное полнолуние.

В следующий раз такое явление жители Земли смогут наблюдать еще не скоро - 25 ноября 2034 года и 6 декабря 2052 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, многие ученые считают Суперлуние весьма негативным феноменом. По словам экспертов опасность заключается в том, что, подходя близко к нашей планете, Луна усиливает свое гравитационное воздействие, что в свою очередь, может спровоцировать извержения вулканов, землетрясения и серьезные техногенные аварии.

Розовая луна - Самое яркое полнолуние 2020 года.Спешите увидеть необычайно яркое космическое явление! Розовым его назвали в честь флокс, которые именно сейчас расцветают в южных странах. В следующий раз полюбоваться розовой луной можно будет лишь через год

ИСТОЧНИК KP.RU

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