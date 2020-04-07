МИД РФ отреагировало на распоряжение Трампа по космосу

7 Апр 2020 2020-04-07T23:17:26+03:00

В ведомстве отметили, что космическое пространство, включая Луну, не подлежит национальному присвоению

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Космическое пространство, включая Луну, не подлежит национальному присвоению. Так в Министерстве иностранных дел России отреагировали на распоряжение президента США Дональда Трампа по космосу.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что желание американского президента присвоить себе лидирующую роль в освоении космического пространства вызывает непонимание.

Напомним, ранее глава Белого дома подписал указ о праве Штатов добывать ресурсы на Луне. Таким образом американский лидер отказывается рассматривать космос в качестве достояния всего человечества.

В документе говорится о том, что космическое пространство не рассматривается в качестве всеобщего достояния. Более того Вашингтон не признает соглашение Генассамблеи ООН о деятельности государств на Луне и других небесных телах.

Директор генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев назвали этот указ бесполезной затеей.

ИСТОЧНИК KP.RU