Трамп подписал указ о праве США добывать ресурсы на Луне
Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения космических ресурсов, в частности на Луне. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила пресс-служба Белого дома.
В документе говорится о том, что космос является уникальным пространством и Вашингтон не рассматривает его в качестве всеобщего достояния. Соглашение Генассамблеи ООН о деятельности государств на Луне и других небесных телах американцы тоже не признают.
"Политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц", - говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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