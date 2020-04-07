Трамп подписал указ о праве США добывать ресурсы на Луне

7 Апр 2020 2020-04-07T07:35:29+03:00

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Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения космических ресурсов, в частности на Луне. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила пресс-служба Белого дома.

В документе говорится о том, что космос является уникальным пространством и Вашингтон не рассматривает его в качестве всеобщего достояния. Соглашение Генассамблеи ООН о деятельности государств на Луне и других небесных телах американцы тоже не признают.

"Политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц", - говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU