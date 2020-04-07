2020-04-07T22:34:07+03:00
Общество

Госавтоинспекция создала условия для обеспечения безопасности сотрудников и водителей

Государственные услуги оказываются по предварительной записи
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Госавтоинспекция МВД России приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности своих сотрудников и водителей на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекции. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал начальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России", полковник полиции Дмитрий Митрошин.

"Пришлось принимать определенные меры. Сам по себе режим работы сотрудников не изменился, но были приняты меры к тому, чтобы избежать одномоментного скопления людей при оказании госуслуг и в процессе надзора за дорожным движением. Постарались минимизировать контакты участников дорожного движения, между собой и сотрудниками Госавтоинспекции", - сказал полковник полиции в программе "Россия в движении".

Ведущая Наталья Агре поддержала гостя студии, подчеркнув, что сейчас автоинспекторы работают в беспрецедентно тяжелых условиях. Дмитрий Митрошин же добавил, что ведомство оказывает государственные услуги исключительно по предварительной записи через портал Госуслуг. В порядке живой очереди прием не осуществляется.

Сотрудники Госавтоинспекции предпринимают все предписанные меры по сокращению риска распространения коронавирусной инфекции: соблюдаются меры по дезинфекции подразделений, помещения регулярно проветриваются, автоинспекторы работают в масках и перчатках.

Госавтоинспекция приняла меры для обеспечения безопасности инспекторов и водителей в условиях коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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