2020-04-07T22:34:09+03:00
Общество

Госавтоинспекция: развитие альтернативных способов передвижения — средство повышения безопасности на дорогах

Начальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России" Дмитрий Митрошин в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о роли средств индивидуальной мобильности
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Госавтоинспекция обращает особое внимание на ситуацию со средствами индивидуальной мобильности - самокатами, гироскутерами и др., поскольку их распространение может оказать положительное влияние на дорожную обстановку. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщил начальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России" Дмитрий Митрошин.

"Мы почему сейчас об этом плотно говорим? Не только потому, что это стало реальной проблемой, но еще и потому, что развитие альтернативных средств передвижения, в том числе средств индивидуальной мобильности, это ведь тоже в глобальном смысле средство повышения безопасности движения. Человек, пересев с автомобиля, исключил себя из процесса дорожного движения как основную опасность для остальных", - пояснил полковник полиции, беседуя с ведущими программы "Россия в движении" Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Дмитрий Митрошин подчеркнул, что 85-90% ДТП происходят по вине водителей. Уходя с дорог, они делают их безопаснее, и сейчас весь мир это обсуждает. По словам Дмитрия Митрошина, речь идет о попытке перевести людей с личного транспорта на любые альтернативные виды передвижения - пешком, на самокате, на метро.

Госавтоинспекция: развитие альтернативных способов передвижения — средство повышения безопасности на дорогах..

ИСТОЧНИК KP.RU

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