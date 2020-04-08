2020-04-07T22:29:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 8 апреля 2020 года составило 58 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 8 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Капсула для перевозки больных коронавирусомКапсула для перевозки больных коронавирусомФото: Алена МАРТЫНОВА
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Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 8 апреля 2020 года составило 58 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф в 80 регионах нашей страны зафиксировано 7497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1154 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 494 пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сказала, что до «плато» в распространении коронавируса в России осталось 10-14 дней, а потом наша страна пойдет в обратную сторону.

Она также отметила, что в ситуации с COVID-19 Россия опиралась на ошибки других стран, и профилактические меры были приняты вовремя. Глава ФМБА призвала всех – «от детей до старших возрастных групп» – «рационально себя вести».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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