Тесты на коронавирус будут проводить бесплатно по ОМС

6 Апр 2020 2020-04-06T13:13:07+03:00

Людям не придется платить за проведение лабораторных исследования из своего кармана

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В России начнут бесплатно проводить лабораторные исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Стоимость тестов будет погашаться через ОМС. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, он уточнил, что средства возьмут из Фонда обязательно медицинского страхования.

По последним данным Роспотребнадзора, в России уже проведено более 758 тысяч лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Сайт kp.ru писал, что только за последние сутки в стране подтвердились еще 954 случая заражения. Также два пациента с коронавирусом скончались - в Коми и Московской области. Больше всего инфицированных по-прежнему в столице. Всего же по стране COVID-19 обнаружен у 6343 человек. Летальных случаев в России насчитывается 47.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU