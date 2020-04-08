Число выздоровевших от коронавируса в России на 8 апреля 2020 года составило 494 человек
Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 8 апреля 2020 года составило 494 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф в 80 регионах нашей страны в общей сложности зафиксировано 7497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1154 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 2 апреля президент России Владимир Путин сообщил о решении продлить нерабочий период, когда действует обязательный для всех режим самоизоляции, до 30 апреля. При этом глава государства отметил, что даты могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации.
К слову, ранее ученые выяснили, что вероятность мутации коронавируса крайне мала, и он вряд ли станет еще более заразным и смертоносным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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