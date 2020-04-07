7 Апр 2020 2020-04-07T17:50:25+03:00

Эксперт сообщил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней нужно вернуться через неделю

По словам директора противочумного института "Микроб" за этот период можно будет увидеть результат самоизоляции

Изменить размер текста: A A

Директор противочумного института "Микроб" сообщил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней в России нужно вернуться через неделю. По его словам, за этот период можно будет увидеть результат самоизоляции.

«Результат самоизоляции можно будет увидеть уже через неделю», - сказал вирусолог в ходе совещания в режиме телеконференции с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, российский лидер обратился к вирусологам с просьбой прокомментировать возможность сокращения количества выходных дней в стране. Глава государства отметил, что важно услышать мнение специалиста, поскольку меры в борьбе с коронавирусом должны быть «соразмерны угрозе и адекватны ситуации».

Напомним, в ходе своего второго обращения к гражданам Путин отметил, что объявленная ранее выходная неделя позволила выиграть время в борьбе с COVID-19, но угроза сохраняется, поэтому было принято решение пролить нерабочий период до 30 апреля. Однако он подчеркнул, что период могут корректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU