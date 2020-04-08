Появились первые кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области
К этому часу появились первые снимки с места взрыва в Нижегородской области, где перед полуночью взорвался газовый баллон в одном из жилых домов в селе Филинское.
Фотографии прислали сайту kp.ru очевидцы произошедшего, на них можно рассмотреть, что в результате взрыва разрушена часть кирпичного здания, на месте работают спасатели.
Газовый баллон взорвался в квартире на первом этажеФото: Предоставлено очевидцами
Напомним, мы рассказывали, что взрыв в квартире на первом этаже двухэтажного дома произошел перед полуночью, когда большинство жильцов уже спали.
По предварительным данным спасателей, под завалами может находиться один человекФото: Предоставлено очевидцами
В результате разрушена часть кирпичного здания – обвалились оба этажа между подъездами. Сотрудникам МЧС удалось спасти пять человек, однако еще один, по их данным, может оставаться под завалами, ведутся работы по его поиску.
Взрыв газа в жилом доме произошел перед полуночьюФото: Предоставлено очевидцами
По версии правоохранительных органов, причиной случившегося могло стать нарушение правил эксплуатации газового баллона, что привело к его разгерметизации и взрыву, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU