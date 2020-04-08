Появились первые кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области

8 Апр 2020 2020-04-08T02:22:38+03:00

Спасатели продолжают поиски человека, который может находиться под завалами [фото]

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К этому часу появились первые снимки с места взрыва в Нижегородской области, где перед полуночью взорвался газовый баллон в одном из жилых домов в селе Филинское.

Фотографии прислали сайту kp.ru очевидцы произошедшего, на них можно рассмотреть, что в результате взрыва разрушена часть кирпичного здания, на месте работают спасатели.

Газовый баллон взорвался в квартире на первом этажеФото: Предоставлено очевидцами

Напомним, мы рассказывали, что взрыв в квартире на первом этаже двухэтажного дома произошел перед полуночью, когда большинство жильцов уже спали.

По предварительным данным спасателей, под завалами может находиться один человекФото: Предоставлено очевидцами

В результате разрушена часть кирпичного здания – обвалились оба этажа между подъездами. Сотрудникам МЧС удалось спасти пять человек, однако еще один, по их данным, может оставаться под завалами, ведутся работы по его поиску.

Взрыв газа в жилом доме произошел перед полуночьюФото: Предоставлено очевидцами

По версии правоохранительных органов, причиной случившегося могло стать нарушение правил эксплуатации газового баллона, что привело к его разгерметизации и взрыву, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU