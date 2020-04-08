2020-04-08T02:22:10+03:00
Происшествия

Взрыв газа в Нижегородской области: обрушилась часть двухэтажного дома

По предварительным данным спасателей, под завалами может находиться один человек [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме. Фото: архив МЧС РоссииВ Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме. Фото: архив МЧС России
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Поздно вечером во вторник, 7 апреля, в селе Филинское Вачского района Нижегородской области прогремел взрыв: в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома на два подъезда взорвался газовый баллон, в результате разрушена часть кирпичного здания – обвалились оба этажа между подъездами.

Как рассказали журналистам в областном главке МЧС, информация о ЧС поступила на пульт дежурного перед полуночью, когда большинство жильцов дома уже спали.

Взрыв газа в жилом доме произошел перед полуночью Фото: Предоставлено очевидцами

Взрыв газа в жилом доме произошел перед полуночьюФото: Предоставлено очевидцами

«В 23:56 (мск) поступила информация о взрыве газовоздушной смеси в жилом доме с обрушением конструкций по адресу: Нижегородская область, село Филинское. Спасены пять человек, в том числе один ребенок», - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным спасателей, под завалами может находиться один человек, сейчас ведутся работы по его поиску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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