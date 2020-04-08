2020-04-08T09:03:34+03:00
Общество

Никас Сафронов попал в аварию в центре Москвы в свой день рождения

Художник не пострадал
Ася КУЗНЕЦОВА
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Никас Сафронов попал в ДТП в центре МосквыНикас Сафронов попал в ДТП в центре МосквыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Заслуженный художник России Никас Сафронов попал в ДТП в районе дома №18 на 1-ой Тверской-Ямской улице в Москве. Сафронов ехал в Porsche вместе с братом, никто из них не пострадал, сообщил источник kp.ru.

В результате аварии, произошедшей около 01:40 мск, столкнулись три автомобиля. Источник kp.ru также уточнил, что такси минивэн Ford врезался во впереди идущую машину каршеринга Volkswagen Polo, а тот въехал в Porsche с Никасом Сафроновым. Пострадали двое из Ford из Volkswagen.

По предварительной информации, водитель такси Ford уснул за рулём.

Отмечается также, что 8 апреля художнику Никасу Сафронову исполнилось 64 года.

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы в свой день рождения.

Сайт kp.ru связался с художником накануне праздника. Сафронов рассказал, что в условиях самоизоляции отметит день рождения с двумя братьями, а также о том, что отправил красную и чёрную икру своим друзьям и близким, в частности, излечившемуся недавно от коронавируса Льву Лещенко.

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы в свой день рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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