ВЦИОМ: Доля соблюдающих самоизоляцию россиян увеличилась за неделю с 42% до 76%

8 Апр 2020 2020-04-08T11:27:38+03:00

У 81% опрошенных родственники и друзья также выполняют необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса

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За неделю с 26 марта по 2 апреля доля россиян, соблюдающих режим самоизоляции, увеличилась с 42% до 76%. Об этом стало известно из опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

При этом 81% респондентов ответил, что их близкие, родственники и друзья также соблюдают режим самоизоляции. Для жителей Москвы этот показатель составил 90%.

Всего 1% москвичей признался в несоблюдении режима самоизоляции.

Процент тех, кто уверен в возможности защититься от коронавируса, составил 74%, а 16% считают, что избежать заражения не получится.

58% опрошенных сказали, что соблюдают гигиену рук и применяют антисептики.

Число россиян, надевающих медицинскую маску или респиратор для выхода из дома, выросло с 13% до 30%.

Напомним, ранее на сайте kp.ru сообщали, что по словам главы ВЦИОМ Валерия Фёдорова ещё в начале февраля большинство россиян считали коронавирус исключительно китайской угрозой, которая существенно не коснётся Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU