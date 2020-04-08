Появилось видео момента ДТП с Никасом Сафроновым в центре Москвы

8 Апр 2020 2020-04-08T11:15:41+03:00

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Появилось видео ДТП в центре Москвы с участием Никаса Сафронова. Художник ехал по Тверской-Ямской улице вместе с братом, когда в его Porsche врезались еще два автомобиля.

Камеры, установленные на дороге, запечатлели, как Ford на высокой скорости врезается в стоящие впереди на светофоре автомобили. Водитель иномарки не затормозил, приближаясь к перекрестку. По предварительной версии, мужчина за рулем просто заснул. Повреждены два автомобиля - машина каршеринга Volkswagen Polo, которая в свою очередь врезалась в Porsche Сафронова.

Помощь медиков потребовалась двум людям, оба находились в автомобиле Ford.

Никас Сафронов ударился о руль в момент столкновения, но ни он, ни его брат, не получили серьезных повреждений. Авария произошла в день рождения известного художника.

Это не первая авария, в которую он попадает - в 2012 году автомобиль Сафронова врезался в фуру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771696" frameborder="0"></iframe> Видео момента ДТП с Никасом Сафроновым.

ИСТОЧНИК KP.RU