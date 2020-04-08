Эксперт посоветовал, как защитить себя от мошенников во время коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T15:29:39+03:00

Эксперт в области кибербезопасности рассказал, как обезопасить себя от мошенников Фото: Александр ГЛУЗ

Специалист в области кибербезопасности отметил, что сейчас стоит быть особо осмотрительным

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Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович назвал основные способы защитить себя от мошенников, которые сейчас активизировали в Сети.

Россияне сообщают о настоящем вале писем с подозрительными ссылками, СМС-сообщениями и «заманчивыми» предложениями.

Эксперт отмечает, что мошенники традиционно активизируются в любой нестабильной ситуации. Получив сомнительное предложение не стоит переходить по ссылке или отправлять какие-либо данные.

С точки зрения безопасности стоит завести вторую банковскую карточку для текущих расходов, положить на неё небольшую сумму и все расходы совершать по ней вместо основной карты.

Ни при каких условиях нельзя диктовать содержимое смс-сообщения и данные к своей банковской карты другим людям. А на подозрительные звонки от сотрудников банка всегда лучше перезванивать самостоятельно.

- Говорите, что сами позвоните в банк. И не поленитесь найти номер телефона и позвонить специалистам. Помните, у мошенника две задачи: первое — вызвать неконтролируемую реакцию, второе — вызвать вас на диалог, — комментирует Масалович RT.

Ранее сообщалось, что в России появились новые способы мошенничества. В Центробанке предупредили о появлении онлайн-преступников, паразитирующих на теме пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU