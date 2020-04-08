2020-04-08T15:29:39+03:00
Происшествия

Эксперт посоветовал, как защитить себя от мошенников во время коронавируса

Специалист в области кибербезопасности отметил, что сейчас стоит быть особо осмотрительным
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Эксперт в области кибербезопасности рассказал, как обезопасить себя от мошенниковЭксперт в области кибербезопасности рассказал, как обезопасить себя от мошенниковФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович назвал основные способы защитить себя от мошенников, которые сейчас активизировали в Сети.

Россияне сообщают о настоящем вале писем с подозрительными ссылками, СМС-сообщениями и «заманчивыми» предложениями.

Эксперт отмечает, что мошенники традиционно активизируются в любой нестабильной ситуации. Получив сомнительное предложение не стоит переходить по ссылке или отправлять какие-либо данные.

С точки зрения безопасности стоит завести вторую банковскую карточку для текущих расходов, положить на неё небольшую сумму и все расходы совершать по ней вместо основной карты.

Ни при каких условиях нельзя диктовать содержимое смс-сообщения и данные к своей банковской карты другим людям. А на подозрительные звонки от сотрудников банка всегда лучше перезванивать самостоятельно.

- Говорите, что сами позвоните в банк. И не поленитесь найти номер телефона и позвонить специалистам. Помните, у мошенника две задачи: первое — вызвать неконтролируемую реакцию, второе — вызвать вас на диалог, — комментирует Масалович RT.

Ранее сообщалось, что в России появились новые способы мошенничества. В Центробанке предупредили о появлении онлайн-преступников, паразитирующих на теме пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Польше прогнозируют последствия для ЕС из-за ограничения передвижений внутри Шенгенской зоны
Путин о ситуации с коронавирусом в России: Решающими станут ближайшие 2-3 недели
Семьям выплатят по 3 тысячи на каждого несовершеннолетнего ребенка
Путин предложил отсрочить уплаты в страховые фонды для пострадавших от коронавируса предприятий
Путин сообщил об автоматическом продление паспортов и водительских прав
Путин: Всем, кто потерял работу в марте, выплатят пособие "по верхней планке"
Путин призвал помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость
Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и закрывать транспортное сообщение в регионах
Путин: медики должны получать всю зарплату без задержек
Путин предложил установить спецвыплаты для работающих с больными коронавирусом медикам
Путин обозначил неотложную задачу всех регионов для борьбы с коронавирусом
Путин поручил Минфину обеспечить регионам гибкость "свободу маневра" в распределении средств на борьбу с коронавирусом
Дерматологи назвали новый возможный симптом коронавируса
Скворцова: России удается избежать стремительного роста заболеваемости коронавируса
Песков призвал не приравнивать плановое сокрушение нефтедобычи в США со сделкой ОПЕК+
Эксперт посоветовал, как защитить себя от мошенников во время коронавируса
Итальянский Vogue выйдет с белой обложкой в знак перерождения и уважения к врачам