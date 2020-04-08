2020-04-08T19:37:05+03:00
Общество

Российские школы могут досрочно завершить учебный год

Это касается только учеников 1-8 классов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного годаМинпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного годаФото: Евгения ГУСЕВА
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Российские школы могут досрочно завершить учебный год. Это касается учеников 1-8 классов. В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти регионов могут перенести часть программы на следующий год. При этом, одиннадцатиклассникам учебу могут, наоборот, продлить до 8 июня. В этот день состоится первый ЕГЭ.

- Регионы имеют возможность принять следующие меры: <...> изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом результатов всероссийских проверочных работ, - сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

В ведомстве также отметили, что в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией школы могут вернуться к работе в штатном режиме. Но при этом, в образовательных учреждениях должны строго соблюдаться санитарные-эпидемиологические требования. Это, в первую деление классов на группы и корректировка учебных планов, которая позволит сократить количество учебного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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