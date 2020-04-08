Распространение коронавируса в Британии: число умерших за сутки достигло рекордной отметки
За минувшие сутки в мире число умерших из-за коронавируса в США во вторник, 7 апреля, достигло рекордной отметки – за один день в стране скончались 938 пациентов. Об этом говорится в сообщении британского Минздрава.
Согласно приведенной статистике, по состоянию на 8 апреля, в Британии жертвами инфекции 6 159. По этому показателю Соединённое Королевство находятся на пятом месте.
Всего в стране зарегистрировали 55 242 зараженных. За минувшие сутки было зафиксировано 5 491 новых случаев заражения, что является максимальным суточные показателем.
Напомним, днем ранее рекордная отметка по числу умерших была достигнута в США, где от коронавируса скончалось 1 942 человек, а выявили 29 412 новых случая заражения. Всего в стране COVID-19 заразились 396 416 человек.
По последним данным, в мире зарегистрировано 1 432 326случаев заражения COVID-19, жертвами заболевания стали 82 114 человек, выздоровели - 302 247
ИСТОЧНИК KP.RU
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