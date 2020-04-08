2020-04-08T04:09:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в США достигло 1942

С начала пандемии число умерших из-за коронавируса в США превысило 12,8 тысячи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В США число жертв коронавируса 1942В США число жертв коронавируса 1942Фото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в США во вторник, 7 апреля, достигло рекордных 1942 человек за одни сутки. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику на основе данных федеральных и местных властей, это самое большое количество смертей за все время пандемии COVID-19.

Предыдущий антирекорд в Соединенных Штатах был зарегистрирован 3 апреля, когда от вызываемой этим вирусом пневмонии нового типа и других осложнений заболевания за сутки в американских больницах скончались 1700 пациентов.

На сегодняшний день в США коронавирусом в общей сложности заразились 396416 человек, за минувший день медики выявили 29412 новых случая заражения. Полностью выздоровели с начала вспышки 21674 больных.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, в разных штатах страны введены различные ограничительные меры, но самая сложная ситуация пока в Нью-Йорке, где из-за инфекции умерли более трех тысяч человек. Местные власти повысили штраф за нарушение социальной дистанции от 500 до 1000 долларов.

Коронавирус в США: прямая трансляция.В Нью-Йорке выявлено уже свыше 640 случаев заболевания коронавирусом. Эпидемия парализовала мегаполис Смотрите прямую трансляцию с Центрального вокзала Нью-Йорка

ИСТОЧНИК KP.RU

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