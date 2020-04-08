Причиной пожара в доме престарелых в Москве могло стать замыкание в проводке

8 Апр 2020 2020-04-08T22:51:52+03:00

В результате пожара в доме престарелых в Москве погибли два человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Причиной пожара в доме престарелых на западе Москвы могла стать замыкание в проводке.

Как сообщал сайт kp.ru, в среду, 8 апреля, на западе Москвы, на 3-й Мякининской улице, загорелся дом престарелых. Заявка о возгорании поступила в 21.24, а ликвидировали возгорание удалось в 22.20.

Возгарание началось на минус первом этаже, но позже огонь перекинулся на первый этаж. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. На месте происшествия работает минимум десять нарядов пожарных машин.

В результате пожара в доме престарелых в Москве погибли два человека. Об этом сообщили в ГУМЧС. Пожарные спасли 18 человек, но более десяти пострадали. Всего в столичном доме престарелых находится до 60 пожилых людей.

По факту возгорания Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771899" frameborder="0"></iframe> Первое видео с места пожара в доме престарелых.

ИСТОЧНИК KP.RU