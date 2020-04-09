Число погибших при пожаре дома престарелых в Москве возросло до четырех
Число погибших на пожаре в доме престарелых достигло четырех. ЧП произошло поздним вечером 8 апреля в районе Кунцево в Москве.
По предварительным данным, причиной возгорания трехэтажной постройки могло стать замыкание проводки.
— Возгорание случилось на минус первом этаже. Огонь быстро распространился по всему первому этажу. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Сайт kp.ru писал, что уже в 22:20 пожарные расчеты локализовали и ликвидировали возгорание. Согласно последним данным, из здания были спасены порядка 50 человек.
До этого момента было известно лишь о двух погибших. Еще два человека скончались по дороге в больницу, буквально в карете скорой помощи. Также известно о десяти пострадавших.
Первое видео с места пожара в доме престарелых.
ИСТОЧНИК KP.RU