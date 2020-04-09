Число погибших при пожаре дома престарелых в Москве возросло до четырех

9 Апр 2020 2020-04-09T00:35:31+03:00

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Число погибших на пожаре в доме престарелых достигло четырех. ЧП произошло поздним вечером 8 апреля в районе Кунцево в Москве.

По предварительным данным, причиной возгорания трехэтажной постройки могло стать замыкание проводки.

— Возгорание случилось на минус первом этаже. Огонь быстро распространился по всему первому этажу. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Сайт kp.ru писал, что уже в 22:20 пожарные расчеты локализовали и ликвидировали возгорание. Согласно последним данным, из здания были спасены порядка 50 человек.

До этого момента было известно лишь о двух погибших. Еще два человека скончались по дороге в больницу, буквально в карете скорой помощи. Также известно о десяти пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771899" frameborder="0"></iframe> Первое видео с места пожара в доме престарелых.

ИСТОЧНИК KP.RU