В России школам разрешили перенести часть учебной программы

9 Апр 2020 2020-04-09T03:00:23+03:00

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В России школы могут при необходимости досрочно завершить учебный год для первых - восьмых классов.

Условием для этого будут случить итоги законченных четвертей с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ. Об этом сообщает Минпросвещения.

Предполагается, что часть программы будет перенесена и на следующий учебный год, которую потом школьникам предстоит освоить в весьма интенсивном режиме.

Также для 11-классников рассматривается вариант продления занятий до 8 июня. В этот день по всей страны пройдет Единый государственный экзамен по географии, литературе, информатике и ИКТ.

ИСТОЧНИК KP.RU