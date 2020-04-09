В России школам разрешили перенести часть учебной программы
В России школы могут при необходимости досрочно завершить учебный год для первых - восьмых классов.
Условием для этого будут случить итоги законченных четвертей с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ. Об этом сообщает Минпросвещения.
Предполагается, что часть программы будет перенесена и на следующий учебный год, которую потом школьникам предстоит освоить в весьма интенсивном режиме.
Также для 11-классников рассматривается вариант продления занятий до 8 июня. В этот день по всей страны пройдет Единый государственный экзамен по географии, литературе, информатике и ИКТ.
ИСТОЧНИК KP.RU