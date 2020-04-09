В России создали средство для обработки транспорта от коронавируса
Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом предложил Правительству свое изобретение - средство для обработки общественных мест от коронавирусной инфекции.
Водным раствором можно обрабатывать любые общественные места, в частности вокзалы, аэропорты, улицы и даже транспорт.
Сообщается, что "АО "УНИХИМ с ОЗ" готово оперативно организовать наработку средства на своем опытном заводе. При этом рассматривается вариант отгрузки химической жидкости в любой российский регион в объеме до 200 тонн в месяц.
- Сдерживающим фактором является отсутствие разрешительных документов (госрегистрации и инструкции по применению) для применения дезинфектанта в указанных целях, - говорится в письме гендиректора, направленном вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, пишут РИА Новости.
Ученые в России делают значительные успехи в разных сферах. Ранее сайт kp.ru писал, что исследователи разрабатывают три препарата от коронавируса. Одно из них на данный момент находится на стадии регистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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