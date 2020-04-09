2020-04-09T04:48:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В России создали средство для обработки транспорта от коронавируса

Раствором можно обрабатывать вокзалы и аэропорты
Юлия КЕКОВА
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В России создали средство для обработки транспорта от коронавирусаВ России создали средство для обработки транспорта от коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом предложил Правительству свое изобретение - средство для обработки общественных мест от коронавирусной инфекции.

Водным раствором можно обрабатывать любые общественные места, в частности вокзалы, аэропорты, улицы и даже транспорт.

Сообщается, что "АО "УНИХИМ с ОЗ" готово оперативно организовать наработку средства на своем опытном заводе. При этом рассматривается вариант отгрузки химической жидкости в любой российский регион в объеме до 200 тонн в месяц.

- Сдерживающим фактором является отсутствие разрешительных документов (госрегистрации и инструкции по применению) для применения дезинфектанта в указанных целях, - говорится в письме гендиректора, направленном вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, пишут РИА Новости.

Ученые в России делают значительные успехи в разных сферах. Ранее сайт kp.ru писал, что исследователи разрабатывают три препарата от коронавируса. Одно из них на данный момент находится на стадии регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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