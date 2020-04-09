В Бразилии новорождённый c коронавирусом умер на 4 день жизни

9 Апр 2020 2020-04-09T10:56:58+03:00

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В Бразильском городе Натал новорождённый младенец скончался от коронавируса через четыре дня после рождения. Пока неизвестно заразился ребёнок внутриутробно или уже после того, как появился на свет. Результатов анализов матери на коронавирус пока нет, сообщает телеканал Globo, ссылаясь на министерство здравоохранения Бразилии.

Младенец родился недоношенным на 30 неделе, и сразу после рождения был помещён в отделение интенсивной терапии для новорождённых с дыхательной недостаточностью. Он скончался 7 апреля.

Тест выявил у ребёнка наличие коронавируса.

Мать ждёт результатов своих анализов. Она временно изолирована. У неё выявлены гипертония, сахарный диабет и ожирение.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии выявлено 16 188 заражённых коронавирусом. 820 человек скончались и 127 выздоровели.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что коронавирусом заразился официальный представитель правительства Бразилии Фабио Вайгантера. За несколько дней до того, как у политика диагностировали заболевание, он встречался с президентом США Дональдом Трампом.

ИСТОЧНИК KP.RU