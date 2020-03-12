Заболевший коронавирусом бразильский политик недавно встречался с Трампом

12 Март 2020 2020-03-12T18:31:22+03:00

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Официальный представитель правительства Бразилии Фабио Вайгантера, у которого диагностировали коронавирус нового типа, на прошлых выходных встречался с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Как сообщает издание Folha, о своем заболевании бразильский политик узнал в минувшую среду, 11 марта.

Напомним, накануне глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп признался, что перед тем, как пожал руку американскому лидеру имел кратковременный контакт с человеком, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус. Глава Белого дома заявил, что его «совершенно не беспокоит эта ситуация».

Сайт kp.ru писал, что в связи с распространением коронавируса до 1 апреля будет закрыт Конгресс Соединённых Штатов. Режим ЧС введен в 24 штатах из 50. На борьбу с инфекцией Штаты выделили 7,8 миллиарда долларов. Сам Трамп утверждает, что у Белого дома есть «отлично скоординированный и тщательно отлаженный» план по борьбе с болезнью.

По последним данным число случаев заболевания коронавирусом превысило 1 200. Жертвами инфекции стали 37 человек.

Профилактика коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU