2020-04-09T10:58:43+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в России 9 апреля увеличилось на 13

Больше всего смертей зафиксировано в Москве - семь погибших
Юлия САЛЬНИКОВА
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Число инфицированных превысило 10 тысяч человекЧисло инфицированных превысило 10 тысяч человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России по данным на 9 апреля число умерших от коронавируса увеличилось на 13, семь из них - в Москве.Таким образом общее число погибших от COVID-19 россиян достигло 76.

В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в России назвали регионы, где произошли летальные случаи: 7 в Москве, еще 3 в Московской области, 2 в Санкт-Петербурге, 1 в Пермском крае -1.

Общее число инфицированных превысило 10 тысяч человек, за сутки диагноз подтвердили у 1459 человек. Вновь самое большое число новых случаев - в столице, 857 человек. И снова около половины пациентов - люди от 18 до 45 лет, доля таких случаев 47 процентов. На детей пришлось 3 процента, на пенсионеров старше 80 лет - 4 процента.

В России продолжается режим изоляции, ограничительные меры действуют до конца апреля. На совещании с губернаторами президент Владимир Путин призвал россиян соблюдать правила и оставаться дома, чтобы переломить ситуацию. Насколько эффективен режим изоляции, вирусологи смогут оценить через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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