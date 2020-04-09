Изоляция довела 14% пар до регулярных ссор, а 5 % задумались о разрыве отношений

9 Апр 2020 2020-04-09T11:14:02+03:00

Впереди еще три недели карантина и скорее всего, статистика ухудшится

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Вынужденная изоляция дается россиянам непросто. И дело не только в том, что нельзя выйти на прогулку или отправиться по делам. Нахождение в замкнутом пространстве негативно сказывается на отношениях в паре.

Опрос сервиса Леди Mail.ru, который проводился с 3 по 6 апреля и охватил 17 тысяч человек, показал, что в каждой седьмой паре (14%) участились ссоры. 5% признаются, что эта ситуация грозит положить конец семейной жизни: 2% планируют после окончания «заточения» расстаться, а 3% — развестись. 1

Старые обиды регулярно припоминают друг другу 12% пар, а 6% признаются, что потеряли интерес друг к другу.

—Получается, людям приходится буквально заново знакомиться. Жизнь в формате «дом–работа–дом» позволяла общаться не только с членами семьи, но и с друзьями, менять обстановку. Когда же люди оказываются наедине, происходит переоценка ценностей, и они понимают, что стали чужими, — пояснила «Известиям» частнопрактикующий психолог Диана Волохова.

Психолог подчеркивает, что если самоизоляция застигла пары в состоянии латентного конфликта – а так люди могу жить годами – то теперь напряжение повысится и произойдет процесс отдаления друг от друга.

Психологи дают шесть советов, как пережить самоизоляцию и сохранить отношения.

А вот многие влюбленные сегодня оказались оторваны друг от друга. Отчасти спасает дистанционное общение - телефонные разговоры, видеочаты, текстовые сообщения. Но как долго может продлиться виртуальный роман?

ИСТОЧНИК KP.RU