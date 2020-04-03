Любовь по скайпу в режиме самоизоляции

Многие влюбленные сегодня оказались оторваны друг от друга. Отчасти спасает дистанционное общение - телефонные разговоры, видеочаты, текстовые сообщения. Но как долго может продлиться виртуальный роман?

Вопрос «что надеть?» отпал сам собой

Настя и Кирилл познакомились всего три месяца назад. Пару раз сходили в кафе, посмотрели мелодраму в кинотеатре (так себе мелодрама) и даже поцеловались разок - ну так, чтобы обозначить серьезность намерений. До секса не дошло: она была из тех, кого нужно добиваться, он с нетерпением ждал весны, когда родители уедут на дачу. Никто и подумать не мог, что огонь их страсти будет нещадно потушен коронавирусом.

- Еще пару месяцев назад я сама смеялась над теми, кто заводит виртуальные романы, - признается Анастасия. - А теперь сама ежедневно выхожу в скайп, ведь другой возможности общаться у нас с Кириллом нет. Неплохо, что теперь не нужно толкаться в метро, чтобы отправиться на свидание, да и вопрос «Что сегодня надеть?» отпал. Но с другой стороны...

Радует Настю и то, что благодаря карантину ей не приходится волноваться, где и с кем сейчас ее любимый. Она всегда точно знает, что он дома и постоянно на связи.

Не надо тратиться на рестораны

Не сильно переживает и Кирилл: он тоже нашел в виртуальном общении немало плюсов. Человек он не жадный, но не смог не отметить, что ему больше не нужно тратиться на походы в дорогие рестораны, на цветы и такси. «Вот закончится самоизоляция - завалю тебя цветами, - говорит он Насте чуть ли не на каждом сеансе связи. - И по ресторанам пройдемся. Ну если они выживут».

Еще нюанс: перед свиданием не нужно беспокоиться, понравится ли даме сердца ваша туалетная вода, в скайпе она этого все равно не заметит.

- Вчера мы устроили совместный киносеанс, смотрели мой любимый фильм «Годзилла», а сегодня собираемся вместе поужинать, - делится подробностями своих необычных отношений молодой человек (он неплохо готовит и планирует «угостить» любимую салатом с креветками, а она его шарлоткой). - Полностью остаться наедине у нас не получается, у каждого дома родители, мне приходится выходить в эфир с кухни, а Настя закрывается в своей комнате.

Успели влюбленные даже поссориться, но обоих очень быстро потянуло к примирению. А куда деваться? Обидеться и уйти с друзьями в ночной клуб, как раньше, не получится.

- Я даже пошутил, если Настя решит хлопнуть дверью или побить посуду, то ей придется все это делать на своей территории, - улыбается Кирилл. - А еще мне не пришлось переживать насчет знакомства с ее родителями, все произошло само собой: они просто подошли к экрану и помахали мне рукой.

Настя призналась, что благодаря долгим спокойным разговорам по душам смогла узнать своего молодого человека лучше, чем если бы они встречались в публичных местах, где все отвлекает. Вообще виртуальный роман в эпоху коронавируса , говорит Настя, самое необычное, что с ней случилось!

- Моя институтская подруга год общалась с американцем, а потом вышла за него замуж, - вспоминает Настя. - Но наша с Кириллом история куда сюрреалистичнее, ведь мы живем в одном городе, а увидеться не можем.

Бывало такое и прежде

Если вдуматься, ничего нового в отношениях на расстоянии нет. Сотни лет назад влюбленные писали друг другу письма и месяцами ждали ответа. Тот же Пушкин извел не один килограмм бумаги, сочиняя игривые послания барышням. Сегодня мы посылаем друг другу не бумажные, а электронные письма, но чувства в них описываем все те же. Психологи изучили вопрос виртуальных романов и утверждают: чуть ли не каждый второй из них заканчивается браком. Так, может, и у Насти с Кириллом все получится?

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С ответным словом

Это не костер страсти, а электрический камин

Ситуацию комментирует лидер общественного движения «Фривольная Россия» Александр МОНОГАМОВ.

У меня на этот счет сразу два мнения. Изложу оба.

1. Я верую в прогресс. Но он не всесилен. Секс по телефону - понимаю (хотя и не одобряю). Любовь по скайпу - и не одобряю, и не понимаю.

Возможно, дело тут в том, что сам я человек с повышенной тактильностью. Мне надо гладить волосы любимой, касаться ее руки (как минимум), чувствовать ее горячее дыхание у себя на шее. Вот это я понимаю - любовь. А когда вместо женской кожи ты ощущаешь пластик клавиатуры - это баловство одно и больше ничего. Это как электрический камин супротив настоящего: с виду похоже, а искры нет.

2. С другой стороны, мы же понимаем - не от хорошей жизни идет молодежь на такие странные формы любви. Они бы и рады прильнуть друг к другу, да вирус-убийца не дает, будь он неладен. Общаются по скайпу - и хорошо: значит, верят, что смогут вместе пережить трудные времена. Вот одолеем всем миром напасть - и снова заполнятся кафе, скверы, кинотеатры и спальни благоустроенных квартир влюбленными парами. И будет им счастье, и будут они шептать друг другу:

- Ух ты, а по скайпу ты меня об этом не предупреждал.

- А ты меня не спрашивала... А самому как-то неловко хвастаться было. Да ты бы и не поверила.