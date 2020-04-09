Сборная России осталась на 38 месте в рейтинге ФИФА из-за пандемии коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T12:16:07+03:00

В марте сборная России должна была провести два матча Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Опубликован новый рейтинг национальных сборных ФИФА (Международной федерации футбола). Российская сборная сохранила свои позиции, за командой закреплено 38 место. Такую же строчку сборная нашей страны по футболу занимала в февральском рейтинге.

Изменить позиции не удалось из-за пандемии коронавируса, которая изменила планы в том числе и спортсменов. Из-за высокого риска передачи вируса отменяли игры. В марте российская сборная должна была провести два матча со сборными Швеции и Молдавии, но игры не состоялись.

Сборная России осталась на 38-м месте, заработав 1470 очков. Лидирует в рейтинге сборная Бельгии, результат команды 1765 очков.

В июне 2019 года сборная России находилась на 43 месте рейтинга ФИФА.

ИСТОЧНИК KP.RU