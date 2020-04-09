Сборная России осталась на 38 месте в рейтинге ФИФА из-за пандемии коронавируса
Опубликован новый рейтинг национальных сборных ФИФА (Международной федерации футбола). Российская сборная сохранила свои позиции, за командой закреплено 38 место. Такую же строчку сборная нашей страны по футболу занимала в февральском рейтинге.
Изменить позиции не удалось из-за пандемии коронавируса, которая изменила планы в том числе и спортсменов. Из-за высокого риска передачи вируса отменяли игры. В марте российская сборная должна была провести два матча со сборными Швеции и Молдавии, но игры не состоялись.
Сборная России осталась на 38-м месте, заработав 1470 очков. Лидирует в рейтинге сборная Бельгии, результат команды 1765 очков.
В июне 2019 года сборная России находилась на 43 месте рейтинга ФИФА.
ИСТОЧНИК KP.RU