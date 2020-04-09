Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T12:33:03+03:00

Минздрав расширил перечень препаратов, показанных для лечения коронавируса у взрослых с 6 до 9 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, расширив с 6 до 9 перечень возможных препаратов для лечения коронавируса у взрослых пациентов. Об этом следует из заявления на сайте ведомства.

Согласно рекомендациям Минздрава, лечить коронавирус у взрослых следует препаратами гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, тоцилизумаб, надропарин кальция, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по заявлению главы совета директоров группы "Химрар" Андрея Иващенко, препарат "Фавипиравир" для лечения коронавируса планируют начать выпускать в России к маю 2020 года. Сначала препарат будет передан в стационарные больницы для лечения заражённых коронавирусом, а уже после этого возможны розничные продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU