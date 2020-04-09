2020-04-09T12:39:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Американка и трое ее сыновей скончались из-за коронавируса за 10 суток

Новыми жертвами COVID-19 стали жительница Нового Орлеана и ее дети
Ксения АНУФРИЕВА
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Антуанетта Франклин и трое ее сыновей незадолго до смерти сдали положительные тесты на коронавирус.Антуанетта Франклин и трое ее сыновей незадолго до смерти сдали положительные тесты на коронавирус.Фото: REUTERS
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Гражданка США и трое ее сыновей 71-летний Герман Франклин-младший, 58-летний Энтони Франклин-старший и 61-летний Тимоти Франклин погибли после заражения коронавирусной инфекцией за 10 суток. Об этом сообщает издание The Mirror.

Инфицированные члены семье погибли в период между 20 и 30 марта текущего года. Антуанетта Франклин и трое ее сыновей незадолго до смерти сдали положительные тесты на коронавирус.

- Я хочу, чтобы весь мир знал: если это случилось с нашей семьей, то может случить с любой семьей, - сказала жена Энтони Франклина Жаклин.

Потерявшая супруга женщина призвала людей воспринимать сложившуюся ситуации и последствия пандемии серьезно и ответственно, ведь ее детям пришлось похоронить своего отца, любимую бабушку и двух дядей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Соединенных Штатах пожилые супруги, прожившие в браке 51 год, умерли в один день от коронавируса. Печальное событие в американской семье произошло 29 марта.

В Центральном парке Нью-Йорка открылся полевой госпиталь скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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