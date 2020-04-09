2020-04-09T14:57:04+03:00
Происшествия

Причиной пожара в доме престарелых в Москве стала авария в котельной

Погибли четверо и еще 14 пенсионеров находятся в больнице. Названа причина пожара в частном доме престарелых в Москве
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Причиной пожара в доме престарелых стала авария в котельнойПричиной пожара в доме престарелых стала авария в котельнойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вечером 8 апреля в Кунцево произошел крупный пожар в доме престарелых. Предварительная причина возгорания - авария в котельной. Вспыхнуло оборудование, которое использовали для подогрева воды.

Котельная находилась в подвале одного из корпусов пансионата. По проводке пламя быстро перекинулось на первый этаж. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Здание было тут же охвачено дымом. Пожилые люди, стоя на балконах, просили о помощи. А те, кто не мог самостоятельно встать, просто лежали в своих комнатах. Спасатели приняли решение выносить людей на руках. Однако всех спасти не удалось, 4 пенсионера погибли. Еще 14 пострадавших находятся в больницах. У большинства из них отравление продуктами горения, но есть и те, кто получил ожоги.

Всего в пансионате находилось 72 человека - 53 пожилых постояльца и сотрудники.

Всех уцелевших пенсионеров перевели в другой корпус пансионата. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Виновники могут получить до четырех лет колонии.

Последствия пожара в доме престарелых в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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