В ООН считают, что в некоторых странах пандемию коронавируса используют для ограничения прав человека

9 Апр 2020 2020-04-09T15:48:09+03:00

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В ООН обеспокоены последствиями пандемии для прав человека. На эту тему высказалась верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она призвала правительства стран действовать справедливо и гуманно, вводя те или иные ограничения для сдерживания распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU