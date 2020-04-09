В ООН считают, что в некоторых странах пандемию коронавируса используют для ограничения прав человека
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала примеры, когда мерами для сдерживания пандемии пытаются оправдать репрессивные перемены
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В ООН обеспокоены последствиями пандемии для прав человека. На эту тему высказалась верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она призвала правительства стран действовать справедливо и гуманно, вводя те или иные ограничения для сдерживания распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU