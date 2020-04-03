2020-04-03T09:26:27+03:00
Коронавирус Covid-19

ООН: коронавирус может нарушить гендерное равенство в мире

Специалисты полагают, что женщины в большей степени рискуют остаться без работы
Ксения АНУФРИЕВА
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Экономический кризис и трудности с рабочей деятельностью из-за распространения коронавируса больше скажутся на женщинах, чем на мужчинахЭкономический кризис и трудности с рабочей деятельностью из-за распространения коронавируса больше скажутся на женщинах, чем на мужчинахФото: REUTERS
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Организация Объединенных Наций считает, что экономический кризис и трудности с рабочей деятельностью из-за распространения коронавируса больше скажутся на женщинах, чем на мужчинах. Правительства стран должно учитывать гендерный дисбаланс и принимать меры для предотвращения такой ситуации, порекомендовали специалисты Конференции ООН по торговле и развитию.

- Последствия распространения инфекции в мире не являются нейтральными в гендерном плане, они по-разному повлияют на женщин и мужчин. Мы не должны быть гендерно слепыми в наших ответах этому вызову, иначе женщины пострадают куда больше, - сообщается в статье замсекретаря организации Изабель Дюран и руководителя отдела мировой торговли Памелы Коук-Хамильтон, опубликованной на официальном портале ЮНКТАД.

Женская часть населения государств в большей степени рискует остаться без рабочих мест, поскольку женщины чаще работают на временных ставках и заняты на неполный рабочий день. Во многих развивающихся странах женщины являются самозанятыми или трудоустроены неофициально. Распространение вируса и введенные властями государств карантинные меры ведут к сокращению занятости и отразятся, в первую очередь, на временно или неофициально трудоустроенных работниках.

По мнению специалистов ООН, соцстрахование поможет далеко не всем, поскольку доступ к нему зачастую зависит от «формата участия в рабочей силе». Женщины чаще работают «без ясных условий занятости» и не наделены должной социальной защитой. При этом, по данным ученых со всего мира, именно мужчины в большей степени подвержены заражению коронавирусной инфекцией. В Италии более 70% умерших от инфекции были именно представителями сильного пола.

Ранее сайт kp.ru писал, что генеральная ассамблея ООН заблокировала проект России по борьбе с пандемией коронавируса. Причиной стали политические интересы некоторых стран-членов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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