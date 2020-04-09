2020-04-09T16:18:22+03:00
Общество

На ОГЭ в этом году не будут сдавать предметы по выбору

Экзамен будут сдавать только по обязательным предметам
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На ОГЭ в этом году не будут сдавать предметы по выборуНа ОГЭ в этом году не будут сдавать предметы по выборуФото: Анастасия ОСИПОВА
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На Основном государственном экзамене ОГЭ в этом году десятиклассники не будут сдавать предметы по выбору. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Рекомендация ушла в регионы, что выборных предметов [на ОГЭ] в этом году не будет», - рассказал он в прямом эфире портала «Будущее России».

Музаев напомнил, что у нас ОГЭ сдает в два раза больше школьников, чем тех, кто сдает Единый государственный экзамен. Он отметил, что такие меры нужно предпринять, поскольку это «более массовый экзамен»

Как писал сайт kp.ru, в ведомстве также сообщили о возможности переноса ЕГЭ, если будет риск здоровью школьников и учителей

Раннее Минпросвещения сообщило, что регионы должны обеспечить очное проведение ОГЭ по двум предметам, а также заявило о том, что не собираются отменять ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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