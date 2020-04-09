На ОГЭ в этом году не будут сдавать предметы по выбору
На Основном государственном экзамене ОГЭ в этом году десятиклассники не будут сдавать предметы по выбору. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Рекомендация ушла в регионы, что выборных предметов [на ОГЭ] в этом году не будет», - рассказал он в прямом эфире портала «Будущее России».
Музаев напомнил, что у нас ОГЭ сдает в два раза больше школьников, чем тех, кто сдает Единый государственный экзамен. Он отметил, что такие меры нужно предпринять, поскольку это «более массовый экзамен»
Как писал сайт kp.ru, в ведомстве также сообщили о возможности переноса ЕГЭ, если будет риск здоровью школьников и учителей
Раннее Минпросвещения сообщило, что регионы должны обеспечить очное проведение ОГЭ по двум предметам, а также заявило о том, что не собираются отменять ЕГЭ.
ИСТОЧНИК KP.RU