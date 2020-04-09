2020-04-09T16:08:21+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ для школьников и учителей: Экзамены могут вновь отложить, если будет угроза здоровью

Выпускные экзамены для подростков в этом году должны пройди летом, а не весной
Юлия САЛЬНИКОВА
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Экзамены назначены на июньЭкзамены назначены на июньФото: Алексей БУЛАТОВ
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ЕГЭ могут вновь перенести, если будет угроза для здоровья школьников при проведении экзаменов. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Напомним, традиционных экзаменов для школьников весной 2020 года не будет из-за пандемии коронавируса. Школы приостановили очное обучение, уроки для детей проводят, но дистанционно. В период изоляции нельзя допускать случаи массового скопления людей, поскольку вирус передается воздушно-капельным и контактным путем. По этой же причине в министерстве отложили ЕГЭ до июня - экзамены должны стартовать с 8 числа.

Но возможно, если эпидемическая ситуация не нормализуется к тому времени, придется перенести ЕГЭ еще раз:

- Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация, я не исключаю, что эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет,- сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире "Домашнего часа" на официальной странице Минпросвещения в "ВКонтакте".

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в прямом эфире TikTok расскажет, будет с учебным годом и ЕГЭ. Смотрите прямую трансляцию на сайте kp.ru 9 апреля с 16:00 мск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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